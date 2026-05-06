Konya’da üreticiyle kritik buluşma! Destekler ve yeni projeler masaya yatırıldı

Konya’nın Altınekin ilçesinde üreticilerle buluşan Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, desteklemeler hakkında bilgilendirme yaparak çiftçilerin talep ve önerilerini dinledi.
Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, saha çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Altınekin ilçesine bağlı Dedeler Mahallesi'nde üreticilerle bir araya gelindi.
Gerçekleştirilen ziyarete İl Müdürü Duran Seçen, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Yavuz Küçükkaya ile İlçe Müdürü Murat Harmankaya katılım sağladı.
Buluşmada üreticilerle sıcak ve samimi bir ortamda sohbet edilirken, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen faaliyetler ile destekleme programları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.
Toplantı kapsamında çiftçilerin talep ve görüşleri de dinlenerek, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik karşılıklı değerlendirmeler yapıldı. Yetkililer, üreticilerle doğrudan temasın önemine vurgu yaparak saha ziyaretlerinin aralıksız devam edeceğini ifade etti.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”