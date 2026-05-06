Meteoroloji Konya’ya 2 gün verdi! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Berna Ata
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Konya hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre Konya’nın 20 ilçesinde yağışlı hava etkili olacak. Sabah saatlerinde kuvvetli sağanak yağış beklenirken, öğleden sonra ve akşam gök gürültülü sağanak yaşanması bekleniyor. İşte Konya’da hava durumu raporu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Konya genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Konya'da bugün hava nasıl, Konya'da yağış var mı? Konya'ya hangi gün yağmur yağacak? İşte Konya ve 31 ilçesinde hava durumu 

Bu tarihlere dikkat! 20 ilçede etkili olacak

Yağışların, Konya'nın 20 ilçesinde 9 Mayıs Cumartesi günü etkili olacağı bildirildi. Kent genelinde yer yer gök gürültülü kuvvetli sağanaklar görülebilirken, vatandaşların ani su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. 10 Mayıs Pazar günü ise Konya'nın merkez ilçeleri dahil olmak üzere 20 ilçede gök gürültülü sağanak yağışlı hava etkisini göstericek. Konyalıların tedbirli olmasında fayda var. 

Konya'da bugün hava nasıl olacak?

Konya'da bugün hava durumunun parçalı bulutlu olması bekleniyor. En yüksek sıcaklığın 12°C, en düşük sıcaklığının ise 5°C olacağı tahmin ediliyor. Havanın yağışlı olma ihtimali %56 civarında olurken, yaklaşık 0.8mm oranında yağış bekleniyor. Rüzgârın kuzey kuzey doğu 4 km/sa hızında, genellikle sakin ve ara sıra hafif esintili olması bekleniyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 16°.

Yarın için Konya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 19°.

Cuma Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 22°.

Cumartesi Konya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 24°.

