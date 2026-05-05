Konya’da aranan 465 şahıs yakalandı

Bekir Turan
İnternet editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya'da jandarma ekiplerinin yürüttüğü geniş çaplı denetimlerde milyonlarca kişi ve araç sorgulanırken, aranan yüzlerce şahıs ile çok sayıda araç yakalandı.

GENİŞ ÇAPLI DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçlulukla mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan denetim ve uygulamalarda toplam 1 milyon 191 bin 405 kişi ile 3 milyon 666 bin 873 araç sorgulandı.

ARANAN YÜZLERCE ŞAHIS YAKALANDI

Gerçekleştirilen sorgulamalarda, çeşitli suçlardan aranan çok sayıda kişi gözaltına alındı. Yetkililerden alınan bilgilere göre; 0-5 yıl arası hapis cezası bulunan 272 kişi, 5-10 yıl arası hapis cezası bulunan 28 kişi ve 10-20 yıl arası hapis cezası bulunan 5 kişi yakalandı. Ayrıca, hapis cezası ile aranan toplam 305 kişi ve ifadeye yönelik aranan 160 kişiyle birlikte toplam 465 şahıs ele geçirildi.

ARAÇLARA DA EL KONULDU

Denetimler sırasında 174 araç da yakalanarak işlem yapıldı. Olaylarla ilgili adli ve idari süreçlerin devam ettiği bildirildi.

