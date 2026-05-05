Konya’da aranan 465 şahıs yakalandı

Konya'da jandarma ekiplerinin yürüttüğü geniş çaplı denetimlerde milyonlarca kişi ve araç sorgulanırken, aranan yüzlerce şahıs ile çok sayıda araç yakalandı.
GENİŞ ÇAPLI DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçlulukla mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan denetim ve uygulamalarda toplam 1 milyon 191 bin 405 kişi ile 3 milyon 666 bin 873 araç sorgulandı.
ARANAN YÜZLERCE ŞAHIS YAKALANDI
Gerçekleştirilen sorgulamalarda, çeşitli suçlardan aranan çok sayıda kişi gözaltına alındı. Yetkililerden alınan bilgilere göre; 0-5 yıl arası hapis cezası bulunan 272 kişi, 5-10 yıl arası hapis cezası bulunan 28 kişi ve 10-20 yıl arası hapis cezası bulunan 5 kişi yakalandı. Ayrıca, hapis cezası ile aranan toplam 305 kişi ve ifadeye yönelik aranan 160 kişiyle birlikte toplam 465 şahıs ele geçirildi.
ARAÇLARA DA EL KONULDU
Denetimler sırasında 174 araç da yakalanarak işlem yapıldı. Olaylarla ilgili adli ve idari süreçlerin devam ettiği bildirildi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”