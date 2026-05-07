Konya dahil 17 ilde FETÖ operasyonu: 23 şüpheli gözaltına alındı
Malatya merkezli Konya dahil 17 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT Başkanlığı, İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi
Malatya merkezli Adana, Ankara, Batman, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Konya, Mardin, Ordu, Osmaniye, Şanlıurfa ve Trabzon illerinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında örgütün emniyet mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
