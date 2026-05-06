KONYA Haberleri

Türk Yıldızları Konya semalarında nefes kesti

- Güncelleme Tarihi:

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Konya’da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Mevlana Celaleddin-i Rumi ve ailesinin Konya'ya gelişinin 798'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında planlanan ve hava koşulları nedeniyle daha önce ertelenen gösteri uçuşu, Mevlana Meydanı üzerinde yapıldı.

Meydanı dolduran vatandaşlar, gösteriyi ilgiyle izledi, uçakların manevralarını cep telefonlarıyla görüntüledi.

Ay yıldızlı jetlerin yaklaşık yarım saat süren gösterisini izleyenler, heyecan dolu anlar yaşadı.

Uçakların duman atarak tırmanış, dönüş ve alçalma hareketlerini yapması, izleyenleri hayran bıraktı.

Kaynak: AA

