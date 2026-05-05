GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,272 TL
EURO
52,933 TL
STERLİN
61,502 TL
GRAM
6.661 TL
ÇEYREK
10.990 TL
YARIM
21.786 TL
CUMHURİYET
42.985 TL
KONYA Haberleri

Konya’da mantar toplamaya giden kadınlar dağda tipiye yakalandı!

Berna Ata
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da mantar toplamaya giden kadınlar dağda tipiye yakalandı!

Konya şehir merkezinden Ilgın İlçesine mantar toplamaya giden 3 kadın dağda tipiye yakalandı. 

KAR ANİDEN BASTIRDI!

Konya şehir merkezinden Ilgın ilçesi kırsalındaki Gökçeyurt Mahallesine kuzugöbeği mantarı toplamaya giden 3 kadın ve 1 çocuk aniden bastıran kar yağışıyla ne yapacağını şaşırdı. 

GÖZ GÖZÜ GÖRMEDİ!

Kar ve rüzgâr sonrası tipi… Gökçeyurt dağlarından düzlüğe inmeye çalışan kadınlar büyük zorluk yaşadı. Tipiden gözlerini açamayan 3 arkadaş oluşan çamur nedeniyle de ilerlemekte zorlandı. 

MUHTAR MİSAFİR ETTİ!

Mantar toplamaya dağa çıkan arkadaş gurubunu fark eden muhtar ve eşi evlerini onlara açtı. Soğuktan etkilenen ve ıslanan 3 kadın ve çocuk sobada ısınıp kıyafetlerini kuruttu. 

MANTARI BİRLİKTE YEDİLER!

Tipide kalmaktan kurtarılan kadınlar topladıkların topladığı mantarlar da misafir oldukları evde pişti. Sobada kavrulan mantarlar hep birlikte yendi.

(Berna Ata)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER