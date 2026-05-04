Konyalılar dikkat! Çok sayıda hattın güzergahı değişti

Berna Ata
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya Büyükşehir Belediyesi, Aziziye Mahallesi’nde yapılacak çalışmalar kapsamında birçok toplu taşıma hattının güzergâhında geçici düzenlemeye gidildiğini açıkladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)'dan yapılan duyuruya göre, Aziziye Mahallesi Şehit Nazım Bey Caddesi'nde gerçekleştirilecek yıkım ve moloz taşıma çalışmaları nedeniyle cadde araç trafiğine kapatılacak. Bu süreçte toplu taşıma hatlarında geçici güzergâh değişikliğine gidildi.

Çalışma nedeniyle yol kapatılacak

Söz konusu cadde üzerindeki çalışmaların güvenli şekilde yürütülebilmesi için araç geçişine izin verilmeyecek. Yetkililer, sürücülerin alternatif güzergâhları kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.

Birçok hat alternatif güzergaha yönlendirildi

16, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 79, 83, 87, 90, 91, 93, 106, 124 ve 125 numaralı hatlar; Furgan Dede Caddesi, Anıt ve Alaaddin Bulvarı üzerinden mevcut güzergâhlarına bağlanacak.

Diğer hatlarda geniş kapsamlı değişiklik

8, 34, 38, 41, 42, 54 ve 64 numaralı hatlar ise Aslanlı Kışla Caddesi, Kışlaönü Sokak, Topraklık Caddesi, Piri Esat Caddesi, Furgan Dede Caddesi, Anıt ve Alaaddin Bulvarı güzergâhını kullanacak.

25 numaralı hat için özel düzenleme

25 numaralı hat da Topraklık Caddesi, Piri Esat Caddesi, Furgan Dede Caddesi, Anıt ve Alaaddin Bulvarı üzerinden mevcut hattına devam edecek.

Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için yapılan yönlendirmeleri takip etmeleri ve güncel duyuruları kontrol etmeleri gerektiğini belirtti.

(Berna Ata)

