Konyalılar dikkat! Çok sayıda hattın güzergahı değişti

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)'dan yapılan duyuruya göre, Aziziye Mahallesi Şehit Nazım Bey Caddesi'nde gerçekleştirilecek yıkım ve moloz taşıma çalışmaları nedeniyle cadde araç trafiğine kapatılacak. Bu süreçte toplu taşıma hatlarında geçici güzergâh değişikliğine gidildi.
Çalışma nedeniyle yol kapatılacak
Söz konusu cadde üzerindeki çalışmaların güvenli şekilde yürütülebilmesi için araç geçişine izin verilmeyecek. Yetkililer, sürücülerin alternatif güzergâhları kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.
Birçok hat alternatif güzergaha yönlendirildi
16, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 79, 83, 87, 90, 91, 93, 106, 124 ve 125 numaralı hatlar; Furgan Dede Caddesi, Anıt ve Alaaddin Bulvarı üzerinden mevcut güzergâhlarına bağlanacak.
GEÇİCİ GÜZERGÂH DEĞİŞİKLİĞİ— Konya AKOM (@KonyaAkom) May 4, 2026
Diğer hatlarda geniş kapsamlı değişiklik
8, 34, 38, 41, 42, 54 ve 64 numaralı hatlar ise Aslanlı Kışla Caddesi, Kışlaönü Sokak, Topraklık Caddesi, Piri Esat Caddesi, Furgan Dede Caddesi, Anıt ve Alaaddin Bulvarı güzergâhını kullanacak.
25 numaralı hat için özel düzenleme
25 numaralı hat da Topraklık Caddesi, Piri Esat Caddesi, Furgan Dede Caddesi, Anıt ve Alaaddin Bulvarı üzerinden mevcut hattına devam edecek.
Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için yapılan yönlendirmeleri takip etmeleri ve güncel duyuruları kontrol etmeleri gerektiğini belirtti.
(Berna Ata)