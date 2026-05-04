Konya’da bir ilçe diken üstünde! Saldırgan köpek hala bulunamadı

Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Bağlar ve Bardakçı mahallelerinde yaklaşık iki haftayı geçkin süredir küçükbaş hayvanlar ve tavuklar başıboş bir köpeğin saldırısına uğruyor.
Vatandaşlar, özellikle ağıl ve kümeslerde yaşanan kayıplar nedeniyle büyük endişe yaşıyor.
SALDIRGAN KÖPEK HALA BULUNAMADI
Sosyal medya üzerinden yapılan çağrılar ve belediyeye yapılan ihbarlara rağmen saldırıları gerçekleştiren kurt köpeği henüz yakalanamadı. Mahalle sakinleri, güvenlik kamerası görüntülerine rağmen köpeğin izine ulaşamadıklarını belirtiyor.
VATANDAŞLAR VE MUHTARLAR NÖBET TUTUYOR
Artan saldırılar sonrası mahalle halkı, hayvanlarını korumak için gece gündüz nöbet tutmaya başladı. Bağlar Mahallesi Muhtarı Mustafa Aygül de yaptığı açıklamada, siyah bir köpeğin yanında küçük bir köpekle birlikte dolaştığını belirterek, "Görenler zabıtaya veya belediyeye haber versin” çağrısında bulunmuştu.
Yetkililer ve vatandaşların tüm aramalarına rağmen saldırgan köpeğin hâlâ bulunamadığı öğrenildi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”