Konya’da bir ilçe diken üstünde! Saldırgan köpek hala bulunamadı

Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Bağlar ve Bardakçı mahallelerinde yaklaşık iki haftayı geçkin süredir küçükbaş hayvanlar ve tavuklar başıboş bir köpeğin saldırısına uğruyor.

Vatandaşlar, özellikle ağıl ve kümeslerde yaşanan kayıplar nedeniyle büyük endişe yaşıyor.

SALDIRGAN KÖPEK HALA BULUNAMADI

Sosyal medya üzerinden yapılan çağrılar ve belediyeye yapılan ihbarlara rağmen saldırıları gerçekleştiren kurt köpeği henüz yakalanamadı. Mahalle sakinleri, güvenlik kamerası görüntülerine rağmen köpeğin izine ulaşamadıklarını belirtiyor.

VATANDAŞLAR VE MUHTARLAR NÖBET TUTUYOR

Artan saldırılar sonrası mahalle halkı, hayvanlarını korumak için gece gündüz nöbet tutmaya başladı. Bağlar Mahallesi Muhtarı Mustafa Aygül de yaptığı açıklamada, siyah bir köpeğin yanında küçük bir köpekle birlikte dolaştığını belirterek, "Görenler zabıtaya veya belediyeye haber versin” çağrısında bulunmuştu.

Yetkililer ve vatandaşların tüm aramalarına rağmen saldırgan köpeğin hâlâ bulunamadığı öğrenildi.

(Meltem Aslan)