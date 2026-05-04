Konya’ya yeni müdür geliyor! Veda ziyaretleri sürüyor

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Konya İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişikliği yaşandı. 2023 yılından bu yana bu görevi yürüten Maksut Yüksek başka bir ile atanırken, yerine Necmettin Koç getirildi. Koç, Yozgat'tan ayrılmadan önce veda ziyaretlerini sürdürüyor.

KONYA EMNİYETİNDE GÖREV DEĞİŞİMİ

Yaklaşık iki yıldır Konya İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan Maksut Yüksek, son kararname ile yeni bir göreve atanarak kentten ayrıldı. 30 Nisan 2026 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Necmettin Koç, Konya İl Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi. Böylece Konya'da emniyet teşkilatında yeni bir dönem başladı.

KONYA YENİ EMNİYET MÜDÜRÜ NECMETTİN KOÇ KİMDİR?

1972 yılında Kayseri'de doğan Necmettin Koç, eğitimini burada tamamladıktan sonra 1994 yılında Polis Akademisi'nden mezun oldu. Meslek hayatına Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde başlayan Koç; Başbakanlık Koruma Müdürlüğü, Tunceli ve Kayseri Emniyet Müdürlükleri başta olmak üzere birçok kritik görevde bulundu.

2019 yılında Kütahya İl Emniyet Müdürü olarak atanan Koç, 2022'de Güney Afrika'nın Pretorya kentinde Büyükelçilik bünyesinde İçişleri Müşaviri olarak görev yaptı. 2025 yılında Yozgat İl Emniyet Müdürü olarak göreve başlayan Koç, 17 Eylül 2025'te bu görevine resmen başlamıştı.

YOZGAT'TAN KONYA'YA UZANAN ATAMA

Yozgat'taki görev süresi boyunca güvenlik ve asayiş alanında önemli çalışmalara imza atan Koç, veda ziyaretlerini sürdürerek önümüzdeki günlerde Konya'daki görevine başlaması bekleniyor. Evli ve dört çocuk babası olan Koç'un, farklı illerde edindiği tecrübelerle Konya emniyet teşkilatında yeni döneme yön vermesi bekleniyor.

VEDA ZİYARETLERİ SÜRÜYOR

Konya'ya atanmasının ardından Yozgat'taki veda ziyaretlerini sürdüren İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, bu kapsamda Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Enes Serdar Aydoğan ile bir araya geldi. Gerçekleşen ziyarette, Koç'un görev süresi boyunca Yozgat'ta yürütülen çalışmalar ve kurumlar arası iş birliği değerlendirildi.

Başsavcı Aydoğan, il genelinde sağlanan huzur ve güven ortamına sunduğu katkılardan dolayı Koç'a teşekkür ederek, Konya'daki yeni görevinde başarı dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Konya İl Emniyet Müdürlüğü görevine getirilen Necmettin Koç, Yozgat'taki görev süresinin ardından düzenlenen programla kentten uğurlandı.

Açıklamada, "Sayın Müdürümüze görev süresi boyunca emniyet teşkilatımıza ve ilimize sunmuş olduğu değerli katkılardan dolayı şükranlarımızı arz ediyor, yeni görev yeri olan Konya İl Emniyet Müdürlüğü'nde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

(Cumali Özer)