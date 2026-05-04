Emekliler ne kadar zam alacak? Dördüncü veri açıklandı: İşte 2026 emekli maaşı zammı

Milyonlarca SGK ve BAĞ-KUR emeklisini ilgilendiren Nisan ayı enflasyon verisiyle birlikte dört aylık zam oranı belli oldu.

Milyonlarca emekli alacakları zam için enflasyon rakamlarını takip ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Nisan ayında enflasyon aylık 4,18, yıllık yüzde 32,37 oldu.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ İÇİN ÖNEMLİ

Aylık enflasyon verisi emeklilerin zamları için etkili oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda 2 defa zam alıyor. Ocak-Haziran ve Temmuz Aralık dönemi enflasyon rakamları emeklileri yakından ilgilendiriyor.

NE KADAR ZAM ALACAKLAR?

Emekliler Ocak ayının aylık enflasyonu olan yüzde 4,84 kadar zammı hak etti. Şubat ayı için yüzde 2,96, Mart ayı için yüzde 1,94, Nisan ayı için de yüzde 4,18 zammı hak eden emekliler böylece dört ayda yüzde 14,64 zam almış oldu. Tam zam oranı için Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor.

