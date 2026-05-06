Konya’nın tanınmış doktorlarından biriydi! Emekli olduğu hastanede vefat etti

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya'nın tanınmış üroloji uzmanlarından Prof. Dr. Mehmet Kılınç, bir süredir tedavi gördüğü Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Kılınç'ın cenazesinin 7 Mayıs Perşembe günü Konya'da defnedileceği bildirildi.

Aslen Uşak'ın Banaz ilçesi İslam Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Prof. Dr. Mehmet Kılınç, 1980'li yılların başında yardımcı doçent olarak başladığı Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'nde Üroloji Bilim Dalı'nın kurucusu oldu. Uzun yıllar aynı fakültede görev yapan Kılınç, 2010'lu yılların ortalarına kadar akademik çalışmalarını sürdürdü.

AKADEMİK VE MESLEKİ KATKILARI

Üroloji Anabilim Dalı Başkanlığı görevini de yürüten Prof. Dr. Kılınç, emekliliğinin ardından memleketi Uşak'a dönerek Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görev yaptı. Uluslararası tıp literatüründe yer alan çalışmalarıyla bilinen Kılınç'ın geliştirdiği cerrahi yöntemlerin birçok hastanın tedavisinde önemli katkılar sağladığı belirtildi.

HAYIRSEVER KİŞİLİĞİYLE TANINDI

Meslek hayatı boyunca hem öğrencileri hem de hastaları tarafından saygıyla anılan Prof. Dr. Mehmet Kılınç, yardımsever kişiliğiyle de tanınıyordu. Özellikle gençlerin eğitimi, ihtiyaç sahibi aileler ve sağlık desteğine ihtiyaç duyan vatandaşlara yıllar boyunca destek verdiği ifade edildi.

