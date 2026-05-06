GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,268 TL
EURO
53,266 TL
STERLİN
61,841 TL
GRAM
6.838 TL
ÇEYREK
11.282 TL
YARIM
22.365 TL
CUMHURİYET
44.127 TL
GÜNCEL Haberleri

Karaman’da görevli polis memuru 2 çocuğunu kaybetmişti! Olayda ŞOK EDEN GELİŞME

- Güncelleme Tarihi:

Karaman’da görevli polis memuru 2 çocuğunu kaybetmişti! Olayda ŞOK EDEN GELİŞME
Mersin’in Bozyazı ilçesinde mide bulantısı ve kusma şikayetiyle başvurdukları hastanede hayatını kaybeden Azra (8) ve kardeşi Ömer Selim Tülü’nün (5) ölümüyle ilgili yapılan incelemede, kaldıkları odada zehirli madde kalıntılarına rastlandı.

Tekmen Mahallesi'ndeki yakınlarını ziyarete gelen Musa Tülü (38) ve eşi Ebru (33) ile çocukları Azra ve Ömer Selim Tülü, 4 gün önce bulantı ve kusma şikayetiyle Bozyazı Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Zehirlenme şüphesiyle tedaviye alınan aileden Azra ve Ömer Selim Tülü yaşamlarını yitirdi, Musa ve Ebru Tülü çifti ise sevk edildikleri Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım servisine alındı.

Karaman'da görev yapan polis memuru Musa Tülü'nün izinde olduğu, hamile eşi ve çocuklarıyla tatilini Bozyazı'daki akrabalarıyla geçirdiği belirtildi.

Ekipler, ailenin bulunduğu evde inceleme yaptı. Ailenin zehirlenme nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavide olan Musa Tülü, hayati tehlikeyi atlattı. Tülü dün servise alınırken, eşi Ebru Tülü'nün yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği bildirildi. Azra ve Ömer Selim Tülü kardeşlerin cenazeleri, otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi Paşa Konağı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

TARAMA YAPILDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri evde ve evin çevresinde zehirli madde taraması yaptı. Ailenin Bozyazı'ya geldiği araç da detaylı şekilde incelendi. Özel ölçüm cihazlarıyla yapılan araştırmada, ailenin yattığı odada insan sağlığını tehlikeye sokacak oranda zehirli maddeye rastlandı. Zehir kalıntılarının, haşerelere karşı bir süre önce yapılan ilaçlamadan kaynaklandığı üzerinde durulduğu belirtildi.

Öte yandan, otopsi sonrasında alınan örneklerden gelecek 'toksikolojik ve histopatolojik' sonuçlarında beklendiği aktarıldı. Ailenin zehirlenme sebebi, sonuçların çıkmasından sonra belli olacak. 

Kaynak: DHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER