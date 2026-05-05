4 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı

Olay, saat 18.45 sıralarında D-100 Karayolu üzeri Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre servis aracı önünde bulunan araca arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil önünde bulunan aracın altına girerken; çarpmanın etkisiyle en önde bulunan araç da kazaya karıştı. Kaza nedeniyle araçlarda bulunan 5 kişi hafif yaralandı.
Zincirleme kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırılırken, kaza nedeniyle D-100 Karayolu Kadıköy istikameti ve yan yol üzerinde uzun süre trafik yoğunluğu yaşandı. Polis ekipleri tarafından kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
