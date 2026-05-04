Kardeş kavgası kanlı bitti: 28 yaşındaki abisini öldürdü
Manisa’nın Kula ilçesinde iki kardeş arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Kardeşi tarafından bıçaklanan 28 yaşındaki genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay, saat 20.45 sıralarında Kula ilçesine bağlı Karataş Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan Akarsu (28) ile kardeşi U.C.A. (25) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
HAYATINI KAYBETTİ
Kavga sırasında U.C.A., yanında bulunan bıçakla ağabeyi Hasan Akarsu'yu ağır yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Akarsu, ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından durumu ağır olan Akarsu, ileri tetkik ve tedavi için Salihli'de bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. Ancak genç adam, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, ağabeyini bıçaklayarak ölümüne neden olan U.C.A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede detaylı çalışma yürütürken, kavgaya neyin sebep olduğunun belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”