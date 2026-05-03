Ankara’ya atanan Emniyet Müdürü Maksut Yüksek’ten Konya’ya veda mesajı

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Ankara İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, yayımladığı veda mesajında Konyalılara teşekkürlerini iletti.

Konya'da görev yapmanın kendisi için büyük bir gurur ve onur kaynağı olduğunu ifade eden Maksut Yüksek, 10 Ocak 2025'te başladığı görevinden, 30 Nisan 2026 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Ankara'ya atanması nedeniyle ayrıldığını kaydetti.

Görev sürem boyunca Konya'mızdaki huzur iklimini muhafaza etmek ve sizlerin güvenine layık olabilmek adına, her kademedeki mesai arkadaşlarımla birlikte gece gündüz demeden, büyük bir azim ve kararlılıkla çalıştık.

Göreve başladığımız ilk günden itibaren sizlerin desteği ve iş birliğiyle; asayişten trafiğe, uyuşturucuyla mücadeleden organize suç örgütleriyle mücadeleye kadar her alanda suç ve suçlunun karşısında kararlı bir duruş sergiledik. Hamdolsun ki, bu aziz şehrin her köşesinde huzur ve güvenliğin korunmasına yönelik önemli başarılar elde ettik.

Konya, benim için sadece bir görev yeri değil; gönül bağımın daima süreceği müstesna bir şehirdir. Bu şehirden ayrılırken, yanımda kıymetli dostluklar ve unutulmaz hatıralar götürüyorum.

Bu vesileyle, görev sürem boyunca desteklerini esirgemeyen başta Sayın Valimiz olmak üzere; milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, adli makamlarımıza, kurum yöneticilerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, muhtarlarımıza, basın mensuplarımıza ve omuz omuza görev yaptığım fedakâr mesai arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca kadirşinas Konyalı hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum.

Şunu bilmenizi isterim ki; Konya ve Konyalı hemşehrilerim her zaman gönlümün en müstesna köşesinde yer alacaktır. Ankara'da da kapımızın ve gönlümüzün sizlere her daim açık olduğunu ifade etmek isterim.

Bu duygu ve düşüncelerle; cennet vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum.

Bu mübarek şehre en kalbi duygularımla veda ederken, siz kıymetli hemşehrilerimi Allah'a emanet ediyorum. Varsa bizden yana bir hakkımız helal olsun, sizler de haklarınızı helal ediniz.

Allah'a ısmarladık.

Kaynak: Haber Merkezi