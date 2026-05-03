Konya’nın yüksek kesimleri kar altında! Kışı aratmayan görüntüler

Takvimler 3 Mayısı gösterse de Konya'ya kış şartları etkili oluyor. Doğanhisar, Akşehir, Hadim, Taşkent, Yalıhüyük, Bozkır, Derbent ve Ahırlı ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı var.
GECE KAR HIZLANDI!
Akşam saatlerinden itibaren sıcaklığın düşmesiyle kar yağışı hızlandı. Saat 21.30 sıralarında Taşkent-Alanya arasında kaydedilen videoyu izleyenler gözlerine inanamadı.
TAŞKENT-ALANYA ARASI YOĞUN KAR VAR!
1925 rakımlı Çukuryurt geçidinde kaydedilen videoda şiddeti kar yağışı görülüyor. Yol da kar tutmuş durumda...
