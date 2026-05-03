Bu görüntü bugün Konya’da çekildi!

03 Mayıs Pazar sabahı itibarıyla Konya'nın güney ilçelerinde hava sıcaklığında hissedilebilir bir düşüş yaşandı. Bozkır, Hadim, Ahırlı ve Yalıhüyük ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü.
Derbent'te yoğun kar
Konya şehir merkezine yaklaşık 60 kilometre mesafedeki Derbent Aladağ Kayak Merkezi'nde öğleden sonra çekilen görüntüler şaşırttı. Lapa lapa yağan kar, Aladağ'ı tamamen örttü. Neredeyse kayak yapılabilecek kadar kar örtüsü oluştu.
Belediye teyakkuz halinde
Gece saatlerinde Konya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışının devam etmesi bekleniyor. Şehrin birçok ilçesinde yoğun yağmur yağışı da görülebiliyor. Belediye ekipleri, olası sel ve taşkın ihtimaline karşı teyakkuz halinde.
