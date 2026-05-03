Cumali Özer
Muhabir
Konya’da üçlü kutlama: Hıdırellez, anneler günü ve bahar şenliği bir arada

 

Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Zaferiye Mahallesi'nde bu yıl dikkat çeken bir etkinliğe imza atılıyor. Baharın gelişiyle birlikte kutlanan Hıdırellez, Anneler Günü ve Bahar Şenliği, ilk kez tek bir organizasyonda bir araya getirilecek. Zaferiye Mahallesi Muhtarlığı tarafından düzenlenen etkinlik, renkli görüntülere sahne olmaya hazırlanıyor.

KADINLARA ÖZEL VE GELENEKSEL ATMOSFER VURGUSU

Etkinliğin yalnızca kadın katılımcılara açık olacağı belirtildi. Organizasyonda canlı yayın yapılmasına izin verilmeyecek. Bu kararın, şenliğin samimi, doğal ve geleneksel yapısını korumak amacıyla alındığı ifade edildi. Katılımcıların daha rahat ve özgün bir ortamda eğlenmesi hedefleniyor.

YÖRESEL KIYAFET ŞARTI GETİRİLDİ

Şenliğe katılacak kadınlardan, kültürel birlikteliği güçlendirmek ve geleneksel ruhu yaşatmak adına yöresel şalvar takımı giymeleri rica ediliyor. Bu uygulamayla hem geçmişten gelen değerlerin yaşatılması hem de görsel bir bütünlük sağlanması amaçlanıyor.

ETKİNLİK 10 MAYIS'TA DÜZENLENECEK

Baharın coşkusunu yansıtacak etkinlik, 10 Mayıs 2026 Pazar günü saat 11.00'de Zaferiye Mahallesi okul bahçesinde gerçekleştirilecek. Zaferiye Mahallesi Muhtarı Emine Aydoğdu, tüm kadınları bu özel günde bir araya gelerek baharın neşesini birlikte kutlamaya davet etti.

(Cumali Özer)

