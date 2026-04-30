Çiğ süte zam geldi! Litre fiyatı değişti

Ulusal Süt Konseyi (USK), 30 Nisan 2026’da gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu toplantısının ardından sıcak çiğ inek sütü için geçerli olacak yeni tavsiye satış fiyatını duyurdu.

Ulusal Süt Konseyi'nin 30 Nisan'da (Bugün) yaptığı toplantı tamamlandı. Süt üreticileri çıkacak kararı merakla bekliyordu. Süt fiyatı 24.30 TL + 1.80 TL olarak belirlendi.

1 Myıs 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %3,6 yağ ve %3,2 protein içeriğine sahip inek sütü tavsiye satış fiyatı 24,30 TL oldu.

Bu fiyata çiğ süt desteği hariç tutuldu. Soğutma nakliye ve diğer cari giderler üretici örgütü tarafından karşılandığı takdirde bu giderler için 1,80 TL/ litre ilave olarak ödenecek.

Fiyat Temmuz ayında yeniden değerlendirilecek

Ulusat Süt Konseyi yönetim kurulu toplantısında alınan karara göre çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı Temmuz ayında yeniden değerlendirilecek.

Önceki dönem fiyat 22,22 TL olarak belirlenmişti

Bir önceki dönem itibarı ile 22 Ocak 2026 'da çiğ sütün tavsiye satış fiyatı 22,22 TL olarak belirlenmişti. Buna rağmen Serbest piyasada çiğ süt satış fiyatı 24/27 TL arasında değişiyordu. Yeni alınan zam kararı ile birlikte çiğ süt alım fiyatının 30 TL'ye kadar yükselmesi bekleniyor.

Çiğ sütün piyasaya yansımaları

Çiğ süte gelen fiyat artışı ile birlikte süt ve süt ürünlerinde zamlanması bekleniyor. Yoğurttan tereyağına kadar birçok şarküteri ürününün fiyatında değişim yaşanabilir.

(Berna Ata)