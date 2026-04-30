Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek gözaltına alındı

İstanbul merkezli yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik sürdürülen soruşturmada, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılıkça yürütülen soruşturmada, "suç örgütü yöneticiliği”, "suç örgütüne üyelik”, "irtikap”, "rüşvet”, "nitelikli dolandırıcılık”, "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi” ve "ihaleye fesat karıştırma” suçlamaları kapsamında işlemler devam ediyor.
Soruşturma çerçevesinde Zuhal Böcek'in de aralarında bulunduğu 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Polis ekipleri, Zuhal Böcek ile bir kişiyi gözaltına alırken, diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Aynı dosya kapsamında daha önce, Muhittin Böcek'in başdanışmanı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan 2 personel ve 2 şoförün tutuklandığı belirtilmişti.
Öte yandan Zuhal Böcek'in, 1 Ağustos 2025 tarihinde Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında "suçtan elde edilen mal varlığını aklama” suçlamasıyla tutuklandığı, 19 Aralık'ta ise tahliye edildiği kaydedildi.
Soruşturma kapsamında, belediyeye bağlı bir şirket üzerinden yapılan usulsüz harcamalar nedeniyle yaklaşık 399 milyon 507 bin lira kamu zararına yol açıldığı iddia ediliyor.
