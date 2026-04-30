Yeni Emniyet Genel Müdürü belli oldu!

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararıyla Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş görevinden alınırken, bu göreve Nevşehir Valisi Ali Fidan getirildi. Yapılan değişiklikle birlikte emniyet teşkilatının en üst kademesinde yeni bir dönem başlamış oldu.

Emniyet Teşkilatında Dikkat Çeken Değişiklikler

Karar kapsamında Ankara başta olmak üzere 4 ilin valisi ve 7 ilin emniyet müdürü değiştirildi. Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Mersin İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ile Siirt İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, merkez teşkilatına alınarak Emniyet Genel Müdürlüğü emrine verildi.

Valiliklerde Görev Değişimi

Atama listesinde öne çıkan diğer değişiklikler de dikkat çekti. Mahmut Demirtaş, İçişleri Bakanlığı emrine alınırken; Aydın Valisi Yakup Canbolat Ankara Valiliği görevine getirildi. Adıyaman Valisi Osman Varol Aydın Valisi olarak atanırken, İstanbul Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük ise Adıyaman Valiliği görevine getirildi.

Öte yandan Ankara Valisi Vasip Şahin, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanlığına seçildi.

Yeni Atamaların Devamı Bekleniyor

Yapılan bu kapsamlı değişikliklerin ardından emniyet ve mülki idarede yeni görevlendirmelerin önümüzdeki süreçte de devam edebileceği ifade ediliyor. Kararların gerekçesine ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.

