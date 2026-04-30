Yeni Emniyet Genel Müdürü belli oldu!

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararıyla Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş görevinden alınırken, bu göreve Nevşehir Valisi Ali Fidan getirildi. Yapılan değişiklikle birlikte emniyet teşkilatının en üst kademesinde yeni bir dönem başlamış oldu.
İçişleri Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda önemli atama ve görev değişiklikleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Nevşehir Valisi olarak görev yapan Ali Fidan, Emniyet Genel Müdürü olarak görevlendirildi.
Emniyet Teşkilatında Dikkat Çeken Değişiklikler
Karar kapsamında Ankara başta olmak üzere 4 ilin valisi ve 7 ilin emniyet müdürü değiştirildi. Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Mersin İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ile Siirt İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, merkez teşkilatına alınarak Emniyet Genel Müdürlüğü emrine verildi.
Valiliklerde Görev Değişimi
Atama listesinde öne çıkan diğer değişiklikler de dikkat çekti. Mahmut Demirtaş, İçişleri Bakanlığı emrine alınırken; Aydın Valisi Yakup Canbolat Ankara Valiliği görevine getirildi. Adıyaman Valisi Osman Varol Aydın Valisi olarak atanırken, İstanbul Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük ise Adıyaman Valiliği görevine getirildi.
Öte yandan Ankara Valisi Vasip Şahin, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanlığına seçildi.
Yeni Atamaların Devamı Bekleniyor
Yapılan bu kapsamlı değişikliklerin ardından emniyet ve mülki idarede yeni görevlendirmelerin önümüzdeki süreçte de devam edebileceği ifade ediliyor. Kararların gerekçesine ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”