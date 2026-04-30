Konya İl Emniyet Müdürü değişti!

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek Ankara’ya atandı. Yozgat İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ise Konya’nın yeni İl Emniyet Müdürü oldu.

Resmi Gazete'nin mükerrrer sayısına göre Konya İl Emniyet Müdürlüğü görevinde değişiklik yapıldı.

Öte yandan Maksut Yüksek, 2023 yılından bu yana Konya İl Emniyet Müdürü olarak görev yapıyordu. Yapılan bu atamalarla birlikte iki ilde de emniyet teşkilatında yeni bir dönem başlamış oldu.

Listede yer alan bilgilere göre, bazı il emniyet müdürlerinin görev yerleri değiştirilirken, bazı isimler de Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı.

Necmettin Koç Kimdir?

İl Emniyet Müdürümüz Sayın Necmettin KOÇ, 1972 yılında Kayseri'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kayseri'de tamamladıktan sonra, 1994 yılında Polis Akademisinden mezun olarak Ankara Emniyet Müdürlüğünde göreve başladı. Değişik rütbelerde sırasıyla; Başbakanlık Koruma Müdürlüğü, Tunceli Emniyet Müdürlüğü, Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde çalıştı.19.09.2019 tarih ve 2019/320 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kütahya İl Emniyet Müdürü olarak atandı. 2022 yılında Pretorya Büyükelçiliği'nde İçişleri Müşaviri olarak görev aldı. 10.09.2025 tarihli ve 2025/358 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Yozgat İl Emniyet Müdürü olarak atanan Sayın Müdürümüz, 17.09.2025 tarihinde ilimizde göreve başladı. Sayın İl Emniyet Müdürümüz, evli ve 4 çocuk babasıdır.

