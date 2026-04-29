EKPSS kura usulüyle kamu kurumlarına yerleştirmeler için başvurular başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kura usulüyle kamu kurumlarına yerleştirmeler için başvuru süreci başladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik uyarınca, kura usulüyle yapılacak yerleştirmeler için adaylardan başvuru alınacak.

Kuraya, ilköğretim ile özel eğitim iş uygulama merkezi ya da okulu mezunu olan veya bu okullardan EKPSS'nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabilecek. Bu adaylar sınava girmeyecek, sadece kuraya katılmak için başvuru yapacak.

Başvuru yapacak adayların işlemleri 13 Mayıs'a kadar sürecek.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.

EKPSS kura için sistemde engel bilgisi bulunmayan adayların, ÖSYM Başvuru Merkezlerine gelmeden önce bulunduğu adresteki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğünden başvuru yapacağı engel grubunu belirtir onaylı "ön kabul ve taahhüt beyanı" belgesini edinmeleri gerekiyor.

Adaylar kura için başvurularını, ÖSYM başvuru merkezlerinden 13 Mayıs mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi "https://ais.osym.gov.tr" ile ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından aynı gün saat 23.59'a kadar yapabilecek.

EKPSS kura için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 48'inci maddesi 7'inci fıkrası hariç diğer koşulları taşıyan adaylar başvurabilecek.

Kaynak: AA

