Konya’da feci kaza! Sıkışan sürücüyü ekipler çıkardı

Edinilen bilgilere göre, uygulama otelin önünden çıkan bir otomobil ile Ilgın'dan Akşehir istikametine seyir halinde olan başka bir otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda büyük hasar oluştu.
İTFAİYE EKİPLERİ YARALIYI SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARDI
Kaza sonrası olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlardan birinde sıkışan sürücü, Konya İtfaiyesi ekiplerinin yoğun çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı sürücülere ilk müdahale olay yerinde yapıldı.
YARALILARIN DURUMU CİDDİ
Kazada yaralanan iki sürücü ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
(Ali Asım Erdem)