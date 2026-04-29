Konya Büyükşehir 2. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Paneli gerçekleştirildi

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından, 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü etkinlikleri kapsamında “2. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Paneli” düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin de tanıtıldığı panel, 3 oturum halinde gerçekleştirilirken, alanında uzman isimler katılımcılara önemli bilgilendirmelerde bulundu.

Panale 135 kamu kurumu 73 özel sektör kuruluşu, sağlık ve iş güvenliği personelleri katıldı

Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda düzenlenen panele; 135 ayrı kamu kurumu ile 73 farklı özel sektör kuruluşundan işyeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları, diğer sağlık personeli ve iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapan toplam 382 kişi katıldı.

Panelin açılışında konuşan Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, iş sağlığı ve güvenliği konusunun yalnızca mevzuat başlığı olmadığını, insan hayatına verilen değerin en somut ifadelerinden biri olduğunu vurguladı.

42 bin kilometrekarelik alanda 700'den fazla lokasyonda sağlık önceliğine dikkat çekildi

42 bin kilometrekarelik geniş bir coğrafyada ve 700'ün üzerinde lokasyonda görev yapan Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının sağlığını korumanın en öncelikli konular arasında yer aldığını belirten Uzbaş, "İnanıyorum ki bugün burada yapılan bilgi ve tecrübe paylaşımları, bu alandaki ortak bilincimizi ve çalışmalarımızı daha da ileriye taşıyacaktır. Bu vesileyle emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Panelimizin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin tanıtıldığı açılış bölümünün ardından, alanında uzman isimlerin katılımıyla oturumlara geçildi.

Panelin "İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı” başlıklı 1. oturumu, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Ömer Şahin başkanlığında gerçekleştirildi. Oturumda; Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Yargıtay Üyesi Halil Özdemir "İş Kazası ve Meslek Hastalıklarında Kusur Tespiti ve Hukuki Sorumluluk”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Prof. Dr. Haluk Hadi Sümer "İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonellerinin Sorumluluğu”, ÇSGB Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı İş Başmüfettişi Mehmet Kayhan Topaloğlu "İSG Alanında İşyeri Denetim Süreçleri ve Mevzuat Açısından Sorumluluklar”, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Mevzuat Daire Başkanı Hande Seray Tuncay ise "İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatının Değerlendirilmesi ve Güncel Değişiklikler” konularında bilgilendirmelerde bulundu.

"İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetleri” başlıklı 2. oturum, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Doç. Dr. Cebrail Şimşek başkanlığında yapıldı. Oturumda; Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Uzmanı Yasin Durdu "İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Mesleki Belge Süreçleri”, SBÜ Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Adem Koyuncu "Meslek Hastalıklarının Önlenmesinde İşe Giriş ve Periyodik Sağlık Muayenesinin Önemi”, TİGİAD Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Öymez ise "Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği ve Seçim Kriterleri” başlıklarında sunum yaptı.

Panelin 3. oturumu ise Konya Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Niyazi Bilim başkanlığında gerçekleştirildi. Bu oturumda; İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nden Mühendis Kağan Yücel "İş Hijyeni ve Ortam Ölçümleri”, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nden Çalışma Uzmanı Yusuf Ziya Bolat "İş Ekipmanlarının Bakımları ve Periyodik Kontrolleri”, TSE Makine Emniyeti Ayna Komite Başkanı A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Necmi Türer ise "Makina Emniyet Sistemleri” konularında katılımcıları bilgilendirdi.

Soru-cevap bölümleriyle devam eden panel, katılımcılara yönelik anket ve Kahoot bilgi yarışmasının ardından, oturum başkanları ile konuşmacılara plaket takdim edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu