Konya’ya 15 kilometrelik iki yeni cadde yapılıyor! Trafik yükünü hafifletecek

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Aslım bölgesinde bulunan sanayi sitelerinin trafik yükünü azaltması planlanan toplam 15 kilometrelik Şehit Hamdi Karagöz Caddesi ile buna paralel olarak inşa edilen 10.819 nolu caddede incelemelerde bulundu. Başkan Altay, “Yeni sanayinin taşınmasıyla birlikte burada bir trafik yoğunluğunun oluşacağını öngörerek iki önemli iş yapıyoruz. Şehit Hamdi Karagöz Caddemiz 95 milyon, 10.819 nolu caddemiz de yaklaşık 230 milyon liraya mal olacak. Böylece şehrimize toplamda 15 kilometre uzunluğunda yeni iki cadde kazandırmış olacağız. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum’’ dedi.

Başkan Altay, yeni sanayi alanının taşınmasıyla birlikte bölgede trafik artışı yaşanabileceğini öngördüklerini belirterek, bu doğrultuda iki ayrı projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti.

Şehit Hamdi Karagöz Caddesi'nin yaklaşık 95 milyon liraya mal olacağını, 10.819 nolu caddenin ise yaklaşık 230 milyon liralık bir yatırımla tamamlanacağını kaydeden Altay, toplamda 15 kilometrelik yeni yol ağı kazandırılacağını dile getirdi.

Baharın gelmesi ile birlikte şehir genelinde önemli altyapı çalışmalarına kesintisiz bir şekilde devam ettiklerini dile getiren Başkan Altay, "Şu anda Aslım bölgesindeyiz. Özellikle son dönemde bu bölgede yapılaşma ile ilgili çok önemli gelişmeler oldu. Sanayicimiz üretime devam ediyor. Ayrıca yeni sanayinin taşınmasıyla birlikte de burada bir trafik yoğunluğunun oluşacağını öngörerek iki önemli iş yapıyoruz. Birincisi hemen Aslım Sanayi Sitesi'nin bulunduğu alanın doğu kısmında Şehit Hamdi Karagöz Caddesi'ni açıyoruz. 25 metre genişliğinde, 6 kilometre uzunluğundaki caddemizde yaklaşık 95 milyon liraya maliyetle altyapı çalışmalarını tamamladık. MEDAŞ aydınlatma direklerini dikti. İnşallah yaz sonu itibariyle bu bölgede çalışmalarımızı tamamlamayı planlıyoruz” diye konuştu.

Başkan Altay: "Şehrimize toplamda 15 kilometre uzunluğunda yeni iki cadde kazandırmış olacağız''

Şehit Hamdi Karagöz Caddesi'nin paralelinde Aksaray yolundan başlayıp Ereğli yoluna kadar, sonrasında da Bahri Dağdaş'ın içinden Kanal Caddesi'ne kadar yeni bir cadde daha açtıklarını kaydeden Başkan Altay, "10.819 olarak adlandırılan caddede de altyapı çalışmalarına devam ediyoruz. İnşallah tamamlandığında Aksaray yolu, Ereğli yolu ve Karatay arasında yeni bir aks planlanmış olacak. Aslım Caddesi'ne alternatif yeni bir yola daha şehrimiz kavuşmuş olacak. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Yaklaşık 230 milyon lira maliyetiyle 9 kilometre uzunluğunda, 50 metre genişliğinde 10.819 diye isimlendirdiğimiz yeni bir cadde inşa etmiş olacağız. İnşallah sezon bitimi ile birlikte buradaki çalışmalarımızı tamamlayarak şehrimize toplamda 15 kilometre uzunluğunda yeni iki cadde kazandırmış olacağız. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Konya'mıza hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu