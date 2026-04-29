Konyalılar dikkat! Bu güzergah 24 gün kapalı

Konya AKOM tarafından yapılan açıklamaya göre, Sanayi Köprülü Kavşağı Üst Geçit ile Aydınlık Köprülü Kavşağı Alt Geçit arasında bulunan Yeni İstanbul Yolu geliş istikameti, yapılacak çalışmalar nedeniyle belirli saatlerde trafiğe kapatılacak.
DEMİR KORKULUK VE KAPLAMA ÇALIŞMALARI YAPILACAK
Yol kapatmanın, demir profil korkuluk tamiratı ve kompozit kaplama montajı çalışmaları kapsamında gerçekleştirileceği bildirildi. Çalışmaların yol güvenliği ve altyapı iyileştirmesi amacıyla yapıldığı ifade edildi.
TARİH VE SAATLER AÇIKLANDI
Yolun 01 Mayıs – 23 Mayıs 2026 tarihleri arasında, her gün 01.00 ile 06.00 saatleri arasında trafiğe kapalı olacağı duyuruldu. Trafik akışının ise çalışma saatleri dışında ve alternatif güzergâhlardan sağlanacağı belirtildi.
