GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,110 TL
EURO
52,811 TL
STERLİN
61,092 TL
GRAM
6.675 TL
ÇEYREK
11.036 TL
YARIM
21.904 TL
CUMHURİYET
43.273 TL
KONYA Haberleri

Büyükşehirler arasında en uygun ulaşım Konya’da!

- Güncelleme Tarihi:

Büyükşehirler arasında en uygun ulaşım Konya'da!

Konya Büyükşehir Belediyesi, 29 Nisan 2026 itibarıyla geçerli olacak toplu ulaşım tarifelerini duyurdu. Açıklanan verilere göre Konya, büyükşehirler arasında en uygun ulaşım ücretine sahip şehirler arasında yer aldı.

KONYA'DA ULAŞIM DAHA UYGUN

Yeni tarifeye göre Konya'da tam biniş ücreti 29 TL, indirimli biniş ücreti ise 12 TL olarak belirlendi. Aynı kategoride yer alan İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Eskişehir gibi büyükşehirlerde ise ücretlerin daha yüksek olduğu görüldü.

DİĞER BÜYÜKŞEHİRLERDE DURUM

Açıklanan karşılaştırmalı verilere göre;

İstanbul'da tam bilet 42 TL, indirimli 20,5 TL

Ankara'da tam bilet 35 TL, indirimli 17 TL

İzmir'de tam bilet 35 TL, indirimli 17,5 TL

Bursa'da tam bilet 52,5 TL, indirimli 13,25 TL

Antalya'da tam bilet 42 TL, indirimli 20 TL

Eskişehir'de tam bilet 40 TL, indirimli 20 TL

ABONMAN ÜCRETLERİ DE AÇIKLANDI

Konya'da abonman tarifeleri de güncellendi. Buna göre indirimli abonman ücreti 450 TL, tam abonman ücreti ise 1.850 TL olarak duyuruldu.

29 NİSAN'DA YÜRÜRLÜKTE

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, yeni tarifelerin 29 Nisan 2026 tarihinden itibaren geçerli olacağı bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
