Büyükşehirler arasında en uygun ulaşım Konya’da!

Konya Büyükşehir Belediyesi, 29 Nisan 2026 itibarıyla geçerli olacak toplu ulaşım tarifelerini duyurdu. Açıklanan verilere göre Konya, büyükşehirler arasında en uygun ulaşım ücretine sahip şehirler arasında yer aldı.
KONYA'DA ULAŞIM DAHA UYGUN
Yeni tarifeye göre Konya'da tam biniş ücreti 29 TL, indirimli biniş ücreti ise 12 TL olarak belirlendi. Aynı kategoride yer alan İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Eskişehir gibi büyükşehirlerde ise ücretlerin daha yüksek olduğu görüldü.
DİĞER BÜYÜKŞEHİRLERDE DURUM
Açıklanan karşılaştırmalı verilere göre;
İstanbul'da tam bilet 42 TL, indirimli 20,5 TL
Ankara'da tam bilet 35 TL, indirimli 17 TL
İzmir'de tam bilet 35 TL, indirimli 17,5 TL
Bursa'da tam bilet 52,5 TL, indirimli 13,25 TL
Antalya'da tam bilet 42 TL, indirimli 20 TL
Eskişehir'de tam bilet 40 TL, indirimli 20 TL
ABONMAN ÜCRETLERİ DE AÇIKLANDI
Konya'da abonman tarifeleri de güncellendi. Buna göre indirimli abonman ücreti 450 TL, tam abonman ücreti ise 1.850 TL olarak duyuruldu.
29 NİSAN'DA YÜRÜRLÜKTE
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, yeni tarifelerin 29 Nisan 2026 tarihinden itibaren geçerli olacağı bildirildi.
