İran medyası: 72 saatte 52 İran gemisi ABD ablukasını geçti
Hürmüz Boğazı’ndaki gerilim devam ederken 72 saatte 52 İran gemisinin, ABD abluka hattından geçtiği duyuruldu.
Fars Haber Ajansı, uydu izleme verilerinin dün gece yerel saatle 22.00'den önceki 72 saatlik sürecine ilişkin bilgileri paylaştı.
İran'a ait 31 petrol tankeri ve 21 yük gemisinin son 72 saatte ABD ablukasından geçtiği belirtildi.
Ayrıca, Hürmüz Boğazı'ndan aralarında İran'a ait 6 petrol tankeri ve 5 yük gemisi olmak üzere 30 geminin geçtiği kaydedildi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, 28 Şubat'taki ABD-İsrail saldırılarının ardından, 2 Mart'ta, Hürmüz Boğazı'nın geçişlere kapatıldığını duyurmuştu.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'la Pakistan'da düzenlenen müzakere sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma sürecini başlatacaklarını belirtmiş, bu açıklamanın hemen ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, 13 Nisan'da İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatacağını açıklamıştı.
