Konya’nın 2 bölgesinde dönüşüm var!

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehirde yürütülen dönüşüm çalışmalarını yerinde incelemek amacıyla Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile birlikte Akçeşme Mahallesi kentsel dönüşüm alanı ve Kadınlar Pazarı’nda incelemelerde bulundu. Kadınlar Pazarı’nda esnafla da hasbihal eden Başkan Altay, “Konya’mız için yürüttüğümüz dönüşüm çalışmalarına verdikleri destek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a ve Genel Müdürümüze teşekkür ediyorum” dedi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile birlikte Akçeşme Mahallesi kentsel dönüşüm alanı ile Kadınlar Pazarı'nda incelemelerde bulundu.
Çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Altay, şehrin dönüşümüne değer katacak çalışmaları yerinde değerlendirmeye, vatandaşlarla ve esnaflarla bir araya gelmeye devam ettiklerini söyledi.
Başkan Altay, birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekerek, "Şehrimizin geleceğine değer katacak çalışmaları ortak akıl ve güçlü iş birliğiyle yürütmeye devam ediyoruz. Emlak Konut Genel Müdürümüz Yasir Yılmaz ve Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca ile birlikte Akçeşme Mahallesi kentsel dönüşüm alanı ile Kadınlar Pazarı'nda incelemelerde bulunduk, esnaflarımızla buluştuk. Konya'mız için yürüttüğümüz dönüşüm çalışmalarına verdikleri destek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a ve Genel Müdürümüze teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
