Konya’da o isim görevinden ayrılıyor! Başkandan veda ziyareti

Konya'nın Selçuklu ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, emekliliğe ayrılan Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop'u belediyede misafir ederek veda ziyaretinde bulundu.
Gerçekleşen buluşmada, Selçuklu ilçesinde yürütülen kamu hizmetleri ve kurumlar arasındaki iş birliği süreci ele alındı. İki isim, görev süresi boyunca yapılan çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulundu.
Başkan Pekyatırmacı, Kaymakam Tortop ile görev yaptıkları süre boyunca uyum içinde çalıştıklarını ifade ederek, ilçeye sunulan hizmetlerde sağlanan katkıların önemine dikkat çekti.
Pekyatırmacı açıklamasında,
"Selçuklumuzda yürüttüğümüz hizmetlerde birlikte görev yaptığımız Selçuklu Kaymakamımız Eflatun Can Tortop'u, emekliliği dolayısıyla gerçekleştirdiği veda ziyareti kapsamında belediyemizde ağırladık. Selçuklumuza sunduğu kıymetli katkılar ve özverili çalışmaları için kendisine teşekkür ediyor; emeklilik hayatının sağlık, huzur ve afiyet içerisinde geçmesini diliyorum.'' ifadelerini kullandı.
(Meltem Aslan)