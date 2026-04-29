5. SCAR Kongresi KKTC’de gerçekleştirildi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ile Yakın Doğu Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen 5. Uluslararası Bilimsel ve Akademik Araştırmalar Kongresi (SCAR 2026), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Lefkoşa şehrinde başarıyla gerçekleştirildi.

KMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim elemanlarından oluşan düzenleme kurulu tarafından hazırlanan kongre, uluslararası bilim dünyasını bir araya getiren önemli bir platform oldu.

Kongrenin açılış oturumu yoğun katılımla gerçekleşti. Açılışta KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Umut Aksoy ile kongre başkanları Doç. Dr. Alper Yusuf Köroğlu ve Prof. Dr. Candan Öztürk konuşma yaptı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, iki güzide üniversitenin ortaklaşa gerçekleştirdiği bu kapsamlı organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bilimsel çalışmalar çoğu zaman kendi uzmanlık alanlarımızın derinliklerinde ilerler. Ancak günümüzde gerçek ilerleme, yalnızca derinleşmekle değil; farklı disiplinlerle temas kurabilmekle mümkündür. Sağlık bilimlerinden sosyal bilimlere, fen bilimlerinden güzel sanatlara uzanan bu yelpaze, gerçek inovasyonun disiplinlerin kesiştiği "gri alanlarda” gizli olduğunu göstermektedir. Sosyal bilimcinin insan davranışına bakışıyla bir mühendisin çözüm odaklılığını; bir sanatçının estetik vizyonuyla bir sağlıkçının klinik hassasiyetini birleştirdiğimizde sadece bilgi değil, ‘anlam' da üretiriz. Bu yönüyle kongremiz, akademik sınırların ötesine geçmeyi teşvik eden önemli bir buluşma noktasıdır. Bilim, yalnızca mevcut bilgiyi tekrar etmek değil; bilinmeyene yönelik sorular sorabilme cesaretidir. Bu kongrede ortaya konacak her fikir, kurulacak her etkileşim ve geliştirilecek her iş birliğinin bilim dünyasına değerli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle kongrenin verimli ve ufuk açıcı geçmesini temenni ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.” dedi.

Kongre Başkanı KMÜ öğretim üyesi Doç. Dr. Alper Yusuf Köroğlu ise KMÜ'nün uluslararasılaşma vizyonuna vurgu yaparak, kongrenin her yıl daha geniş bir bilimsel ağ oluşturduğunu ifade etti. Doç. Dr. Köroğlu ayrıca organizasyona ev sahipliği yapan Yakın Doğu Üniversitesi yönetimine, Rektör Prof. Dr. Mehmet Gavgalı'ya ve katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür etti.

2022 yılında Türkiye'de başlayan ve sırasıyla Gürcistan, Mısır ve Arnavutluk'ta düzenlenen kongre, beşinci yılında KKTC'de daha geniş katılımla gerçekleştirildi. 12 farklı ülkeden araştırmacıların yer aldığı kongrede, uluslararası katılım oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı.

İki gün süren program kapsamında 2 ana panelin yanı sıra 14 yüz yüze ve 10 çevrim içi oturum düzenlendi. Toplam 133 bildirinin sunulduğu kongrede, bilimsel alandaki güncel gelişmeler ele alındı.

(Bekir Turan)