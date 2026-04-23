Güncelleme Tarihi:

Selçuklu’da arıcılık eğitimi ve hibe desteği sürüyor
Selçuklu Belediyesi tarafından, kırsal mahallelerde arıcılığın geliştirilmesi amacıyla destekten faydalanan üreticilere yönelik temel arıcılık eğitimi verildi.

Tarım ve hayvancılık alanında önemli projelere imza atan Selçuklu Belediyesi, arıcılık sektörünü geliştirmek ve üreticilerin farkındalığını artırmak amacıyla destek programından faydalanan üreticilere yönelik temel arıcılık eğitimi gerçekleştirdi. Toplam 102 kişinin katıldığı bilgilendirme toplantısında arı bakımı ve besleme konuları ele alındı. Eğitim, Konya İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adem Genç tarafından verilirken, program soru-cevap bölümüyle tamamlandı.       

Arı üreticisine yüzde 50 hibe desteği veriliyor 

Selçuklu Belediyesi'nin kırsal mahallelerde bitkisel ve hayvansal üretimi artırmayı hedefleyen Arılı Kovan Destek Projesi, 2023 yılından bu yana büyüyerek devam ediyor. Pilot uygulama olarak 2023'te Eğribayat Mahallesi'nde başlatılan proje kapsamında ilk etapta 29 çiftçiye destek sağlandı. Program, 2024 yılında 73, 2025 yılında 82 üreticiye ulaşırken, 2026 yılı için destek verilecek çiftçi sayısının 99'a çıkarılması planlandı. Proje çerçevesinde üreticilere arılı kovan, arı ve gerekli ekipmanlar yüzde 50 hibeli olarak temin ediliyor. Ayrıca çiftçilere maske, eldiven, el demiri ve körük ücretsiz olarak dağıtılıyor. Destek kapsamında kovan başına 1 kilogram ham petek, sedir ağacından üretilmiş kovan, 6 çıtalı arı kolonisi ve 0 yaş ana arı sağlanıyor.

Belediyenin Ar-Ge çalışmaları da projeyle paralel şekilde gelişimini sürdürüyor. 2023 yılında 8 arılı kovanla başlayan çalışmalar, 2026 itibarıyla 85 arılı kovana ulaştı. Bu kovanlardan elde edilen balın marka tescili alınarak "Sultan Balı" adıyla belediyeye ait Nefes Kafelerde satışa sunuldu.

Kaynak: Selçuklu Belediyesi Basın Bürosu

