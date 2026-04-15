Gençliğin geleceğine yön veren İhtisas Akademisi Konya Programı başladı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Konya İl Temsilciliği tarafından gençlerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla düzenlenen “İhtisas Akademisi Konya” programı, KTO Karatay Üniversitesi ev sahipliğinde başladı.

Üniversite öğrencilerinin akademik birikimlerini artırmayı, düşünce dünyalarını geliştirmeyi ve kişisel yetkinliklerini güçlendirmeyi hedefleyen programın ilk dersine Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı, Konya Milletvekili Mehmet Baykan, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, TÜGVA Konya İl Temsilcisi Murat Bayrak, KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Vahdettin Demir, Konya'daki üniversite öğrencileri, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.

"Bugün Edinilen Her Tecrübe, Yarının Türkiye'sinin İnşasında Önemli Bir Adımdır”

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programın ilk dersini veren Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı, gençlere zamanlarını en verimli şekilde değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Astarcı, uluslararası eğitim fırsatlarının öğrencilerin gelişiminde önemli rol oynadığını belirterek, "Yurt dışına gitme fırsatı yakaladığınızda mutlaka gidin, görün, tecrübe kazanın. Korkmayın, cesur olun. Erasmus+ gibi fırsatlar, kendinizi keşfedebilmeniz için bir araçtır. Farklı ülkeleri görmek, yeni insanlarla tanışmak ve farklı eğitim sistemlerini deneyimlemek sizlere çok yönlü bir bakış açısı kazandıracaktır. Unutmayın ki bugün edindiğiniz her tecrübe, yarının güçlü Türkiye'sinin inşasında önemli bir adımdır” dedi.

"Bilgi Her Noktada Kıymetlidir”

Konya Milletvekili Mehmet Baykan ise konuşmasında bilginin her koşulda değerli olduğunu ifade ederek, gençlere üniversite yıllarını en iyi şekilde değerlendirmeleri çağrısında bulundu. Baykan, "Bugünler sizi hayata hazırlayan günlerdir. Kendinize yapacağınız her yatırımın karşılığını mutlaka alacaksınız. Sadece derslerinizle sınırlı kalmayın; araştırın, okuyun ve kendinizi çok yönlü geliştirmeye gayret edin.” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Mehmet Baykan ayrıca, KTO Karatay Üniversitesi'nin Konya'ya eğitim alanında önemli katkılar sunduğunu, öğrencilere sağladığı burs ve destek imkânlarının kıymetli olduğunu vurguladı.

"İhtisas Akademisi'nin Gençlerimizin Ufkunu Genişleteceğine İnancımız Tamdır”

KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, üniversite olarak öğrencilerin çok yönlü gelişimini önemsediklerini belirterek, sorgulayan, araştıran, üreten ve değerlerine bağlı bireyler yetiştirmenin öncelikli hedefleri arasında yer aldığını söyledi.

Rektör Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç; "Farklı kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde gerçekleştirilen her faaliyeti son derece kıymetli buluyoruz. Türkiye Gençlik Vakfı tarafından düzenlenen İhtisas Akademisi'ni ilk duyduğumuzda çok heyecanlandık. Çünkü, öğrencilerimize özellikle düşünceyi derinleştirme, değerlendirebilme ve analiz etme yetkinliğinin bu tür programlarla kazandırılacağına eminiz. İhtisas Akademisi gibi programların yaygınlaşmasının, gençlerimizin ufkunu genişleteceğine ve onları geleceğe daha donanımlı bir şekilde hazırlayacağına inanıyor, programımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

"Güçlü Türkiye, Ancak Şuurlu Bir Gençlikle Gelecektir”

TÜGVA Konya İl Temsilcisi Murat Bayrak; "Bu akademi, şahsiyetin inşa edildiği, duruşun kazanıldığı ve idealin şekillendiği bir yerdir. TÜGVA çatısı altında yürütülen gönüllülük faaliyetlerinde iyiliği çoğaltmanın, kardeşliği büyütmenin ve bu millete hizmet etmenin en güzel yollarından birini biz hep birlikte yürüyoruz. Biz inanıyoruz ki güçlü bir Türkiye ancak şuurlu bir gençlikle gelecektir. Bu duygu ve düşüncelerle TÜGVA Konya İhsas Akademi programımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Açılış konuşmalarının ardından, KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Vahdettin Demir tarafından ikinci ders olan bilimsel araştırma yöntemleri ve akademik makale yazımı üzerine kapsamlı bir eğitim gerçekleştirildi. İhtisas Akademisi Konya programı ilerleyen günlerde alanında duayen farklı konukların katılacağı eğitimlerle devam edecek.

(Ali Asım Erdem)