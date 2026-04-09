Önceliğimiz Matematik Projesi Mart ayında “Matematiksel Modelleme’’ temasıyla okullarımızda uygulandı

Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen “Bizim Okulumuz“ (Okul Merkezli Gelişim Projesi) kapsamında hayata geçirilen “Önceliğimiz Matematik“ projesi, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda Mart ayı boyunca “Matematiksel Modelleme“ temasıyla okullarda uygulandı.
Bu kapsamda gerçekleştirilen etkinliklerle öğrencilerin; gerçek yaşam problemlerini matematiksel bakış açısıyla ele almaları, matematiksel modeller oluşturarak çözüm üretmeleri ve elde ettikleri sonuçları yorumlamaları hedeflenmiştir.
Öğrenciler etkinlikler sayesinde; günlük hayatta karşılaşılan durumları matematiksel ifadelerle modelleyerek analitik düşünme, problem çözme ve değerlendirme becerilerini geliştirme fırsatı bulmuştur.
Millî Eğitim Bakanlığı'nın matematik seferberliği doğrultusunda okul öncesinden liseye kadar tüm kademelerde yürütülen proje ile öğrencilerin matematiği yalnızca sınıf ortamında değil, hayatın içinde kullanılan bir araç olarak görmelerine katkı sağlanmıştır.
Gerçekleştirilen uygulamalarla öğrencilerin disiplinler arası düşünme, araştırma yapma ve üretkenlik becerileri desteklenmiştir.
