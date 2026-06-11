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EĞİTİM Haberleri

TGF Başkanı Taha Akgül’e KMÜ tarafından fahri doktora verildi

TGF Başkanı Taha Akgül’e KMÜ tarafından fahri doktora verildi
Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Taha Akgül’e, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) tarafından fahri doktora unvanı verildi.

TGF Başkanı Taha Akgül, mezun olduğu Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı ile onurlandırıldı. Üniversite senatosunun kararıyla verilen fahri doktora unvanını almanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu ifade eden Akgül, "Sayın rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Gavgalı ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Sefa Lök'e şükranlarımı sunuyorum. Daha önce de adımı bir spor salonuna vermişlerdi üniversitenin içerisinde şimdi de Senato kararıyla ‘fahri doktora unvanı' verildi. Yüksek lisans mezunu bir sporcu olarak doktor unvanını almak benim için çok büyük bir gurur” dedi.

Kaynak: DHA

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