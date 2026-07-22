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EĞİTİM Haberleri

Diltaş Eğitim Kurumları YKS ve LGS’de başarı grafiğini sürdürdü

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Diltaş Eğitim Kurumları YKS ve LGS’de başarı grafiğini sürdürdü

Diltaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Bozkurt Ataman, düzenlediği basın toplantısında 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını değerlendirdi. Ataman, Diltaş Eğitim Kurumları'nın bu yıl da hem LGS hem de YKS'de önemli başarılara imza attığını belirterek, eğitimde istikrar vurgusu yaptı.

Ataman, kurum olarak uzun yıllardır benimsedikleri eğitim anlayışının başarılarla karşılık bulduğunu ifade ederek, "Kalıcı başarı tesadüflerin değil; doğru sistemin, disiplinli çalışmanın ve güçlü bir eğitim anlayışının eseridir." dedi.

YKS'de Türkiye dereceleri elde edildi

Paylaşılan verilere göre Diltaş Eğitim Kurumları öğrencileri, 2026 YKS'de Türkiye genelinde önemli dereceler elde etti.

Buna göre kurum bünyesindeki öğrencilerden;

Türkiye 18'incisi olan 1 öğrenci,

  • İlk 100'de 1 öğrenci,
  • İlk 200'de 6 öğrenci,
  • İlk 500'de 7 öğrenci,
  • İlk 1.000'de 15 öğrenci,
  • İlk 2.000'de 21 öğrenci,
  • İlk 5.000'de 31 öğrenci,
  • İlk 10.000'de ise 39 öğrenci yer aldı.

TYT, AYT, Eşit Ağırlık, Sözel ve Dil puan türlerinde elde edilen toplam dereceler ise şu şekilde açıklandı:

  • İlk 20'de 1 derece,
  • İlk 100'de 1 derece,
  • İlk 200'de 7 derece,
  • İlk 500'de 11 derece,
  • İlk 1.000'de 21 derece,
  • İlk 2.000'de 33 derece,
  • İlk 5.000'de 53 derece,
  • İlk 10.000'de 83 derece.

Çok sayıda öğrenci tıp ve mühendislik fakülteleri için başarı sıralamasına ulaştı

Açıklamaya göre öğrencilerden;

  • 65'i tıp,
  • 81'i diş hekimliği,
  • 85'i eczacılık,
  • 160'ı mühendislik,
  • 16'sı ise hukuk fakültelerini kazanabilecek başarı düzeyine ulaştı.

"LGS'de de önemli başarı elde ettik"

Prof. Dr. Mehmet Bozkurt Ataman, kısa süre önce açıklanan LGS sonuçlarında da Diltaş Eğitim Kurumları'nın 4 Türkiye birincisi çıkardığını belirtti.

Ataman, "Bu yıl LGS sonuçlarına göre Türkiye'nin 59 ilinden daha fazla sayıda birinci çıkardık ve Türkiye'nin ilk 10 okulu arasında yer aldık. Benzer başarıyı YKS'de de elde ettik." ifadelerini kullandı.

"Başarı bir kültürdür"

Eğitim anlayışlarının yalnızca sınav başarısına odaklanmadığını vurgulayan Ataman, amaçlarının akademik başarının yanı sıra milli ve manevi değerlerine bağlı, araştıran, üreten ve topluma katkı sağlayan bireyler yetiştirmek olduğunu söyledi.

Başarıyı bir sonuç değil, bir kültür olarak gördüklerini dile getiren Ataman, elde edilen başarıda öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin büyük emeği bulunduğunu belirterek tüm eğitim camiasına teşekkür etti.

Prof. Dr. Mehmet Bozkurt Ataman, Diltaş Eğitim Kurumları'nın önümüzdeki yıllarda da hem akademik başarıları hem de yetiştirdiği nitelikli öğrencilerle eğitim alanında örnek olmaya devam edeceğini ifade ederek, tercih dönemine girecek tüm öğrencilere başarı dileklerini iletti.

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