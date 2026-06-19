Kulu Fahrettin Koca Fen Lisesi tanıtım günü yoğun ilgi gördü

Kulu Fahrettin Koca Fen Lisesi tarafından düzenlenen Tanıtım Günü etkinliği, öğrenci, veli ve eğitim camiasının yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.
Düzenlenen tanıtım günü etkinliğine, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Bakırtaş, Şube Müdürleri Fatih Altun, Erkan Balta, Okul idarecileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Etkinlik kapsamında okulun derslikleri, laboratuvarları, kütüphanesi, pansiyonu ve sosyal alanları tanıtılarak öğrencilerin eğitim süreçlerinde yararlanabilecekleri imkânlar, ilçede çeşitli okullarda öğrenim gören 7. sınıf ve 8. sınıf öğrencileri ile paylaşıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Bakırtaş etkinlikte yaptığı konuşmada, katkılarından dolayı Kulu Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat'a, eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a, programa katılım sağlayan, okul idarecilerine, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.
Düzenlenen etkinlik çerçevesinde öğrenciler, 24 derslikli okulun sınıfları, donanımlı laboratuvarları, müzik sınıfı, kütüphane ve spor salonlarını yerinde görerek, pansiyon imkânları hakkında bilgi edindi.
Öğrenciler daha sonra Konya Büyükşehir Belediyesi Bilim Tırını ziyaret etme fırsatı buldu.
(Ali Asım Erdem)