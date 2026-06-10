GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
46,260 TL
EURO
53,359 TL
STERLİN
61,956 TL
GRAM
6.139 TL
ÇEYREK
10.114 TL
YARIM
20.198 TL
CUMHURİYET
39.811 TL
EĞİTİM Haberleri

Konya’da kadın gazetecilere dijital gazetecilik eğitimi verilecek

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da kadın gazetecilere dijital gazetecilik eğitimi verilecek
Basın İlan Kurumu tarafından hazırlanan ve Mevlana Kalkınma Ajansının (MEVKA) desteklediği “Yerel Basında Kadın Gazetecilerin Dijital Dönüşüm Yetkinliklerinin Güçlendirilmesi“ projesi kapsamında kadın gazetecilere eğitim verilecek.

MEVKA Genel Sekreteri İhsan Bostancı ve Basın İlan Kurumu Konya Bölge Müdürü Halil İbrahim Parlak, projenin sözleşmesini imzalandı.

Proje kapsamında, Konya ve Karaman'da çalışan 30 kadın gazeteciye, 5 gün boyunca toplam 30 saatlik uygulamalı dijital gazetecilik eğitimi verilecek.

Bostancı, açıklamasında medya sektörünün dijitalleşmesiyle yerel basındaki kadın gazetecilerin mesleki dezavantajlar yaşayabildiğini belirtti.

Parlak ise projeyle nitelikli insan kaynağının sektöre kazandırılmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER