Konya Öğretmen Akademilerinde dersler devam ediyor

Konya’da öğretmenlerin mesleki ve kültürel gelişimine katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen Konya Öğretmen Akademilerinde dersler tüm hızıyla devam ediyor. Akademilere katılan öğretmenler, Türkiye’nin önemli kültür ve bilim insanlarıyla bir araya gelerek bilgi ve deneyim paylaşımında bulunuyor.
Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde, Konya Valiliği himayelerinde ve Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen program kapsamında öğretmenler farklı alanlarda eğitimler alıyor.
Bu hafta düzenlenen akademi programlarında da birbirinden değerli isimler öğretmenlerle buluştu.
Edebiyat Akademisinde Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Hanifi Aslan, "Çağdaş Edebiyata Yön Veren Akımlar” başlıklı sunumuyla katılımcılara önemli bilgiler aktardı.Şehir ve Kültür Akademisinde ise Konya Bölge Yazma Eserler Müdürü Hasan Yaşar, "Şehir, Hayat, Edebiyat” konulu sunumuyla öğretmenlerle bir araya geldi.
Konya Öğretmen Akademileri, alanında uzman isimleri öğretmenlerle buluşturmaya ve eğitim faaliyetlerine katkı sunmaya önümüzdeki süreçte de devam edecek.
