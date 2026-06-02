NEÜ Öğretim Üyesi Demet’e Avrupa Patent Ofisi’nde Önemli Görev

Bekir Turan
Muhabir
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Atıf Emre Demet, Avrupa Patent Ofisi (EPO) bünyesindeki PATLIB Danışma Kurulu üyeliğine seçildi.

Avrupa Patent Sözleşmesi'ne taraf olan 39 üye ülkeye sahip devletler arası bir organizasyon olan Avrupa Patent Ofisi (EPO) çatısı altında faaliyet gösteren PATLIB yapısı, üye ülkeler genelinde 330'dan fazla noktada hizmet veren ve sınai mülkiyet haklarının korunması konusunda uzmanlaşmış bir ağı temsil ediyor. Uluslararası düzeyde gerçekleştirilen çift kademeli seçim sürecinin ardından, Avusturya'nın Viyana şehrinde düzenlenen PATLIB Konferansı kapsamındaki devir teslim töreniyle yeni görevini devralan Dr. Öğr. Üyesi Atıf Emre Demet, önümüzdeki 2 yıllık görev süresi boyunca Avrupa'nın fikri ve sınai mülkiyet stratejilerinin belirlenmesinde ve uygulanmasında aktif rol oynayacak.

7 Ülkede 70'ten Fazla Merkezin Koordinasyonunu Yürütecek

Dr. Öğr. Üyesi Atıf Emre Demet, bu stratejik görev kapsamında Türkiye, Arnavutluk, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Slovenya ve Bulgaristan'dan oluşan geniş bir coğrafyanın sorumluluğunu üstlendi. Bölge genelindeki 70'ten fazla PATLIB merkezinin koordinasyonundan, fikri ve sınai mülkiyet bilincinin artırılmasından ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesinden sorumlu olan Demet, Viyana'daki konferansta Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) heyetiyle güçlü bir duruş sergileyen Türk delegasyonuna ve TÜRKPATENT yetkililerine destekleri için teşekkürlerini sundu.

"Training and Exchange of Services” Çalışma Grubunun Liderliğini Üstlenecek

Avrupa Patent Ofisi PATLIB Danışma Kurulu; Türkiye'den Atıf Emre Demet, İtalya'dan Riccardo Priore, Fransa'dan Philippe Borne, Almanya'dan Jens Hoheisel, Birleşik Krallık'tan Paramjit Hans, Çekya'dan Veronika Štěpánová ve Letonya'dan Ilze Grava olmak üzere toplam 7 stratejik üyeden oluşuyor. Bu üst düzey kurul, yüzlerce uzmanın dahil olduğu geniş kapsamlı çalışma grupları aracılığıyla PATLIB merkezleri ağının geleceğini şekillendiriyor. Oluşturulan bu uzman yapılanması içerisinde NEÜ Öğretim Üyesi Dr. Atıf Emre Demet, ağın en dinamik ve kritik organlarından biri olarak kabul edilen "Training and Exchange of Services” (Eğitim ve Hizmet Değişimi) çalışma grubunun liderliğini yürütecek. Demet, bu doğrultuda fikri ve sınai mülkiyet uzmanlarının yetkinliklerini artıracak eğitim modüllerinin tasarlanması ve ülkeler arası hizmet standartlarının optimize edilmesi süreçlerini yönetecek.

 

