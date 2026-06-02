Konya’ya yeni tramvay hatları geliyor!

Bisikletli ulaşımın gelişimi için üç farklı şehirden temsilciler İzmir Ticaret Odası’nda buluştu. Programda konuşan Konya Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilir Ulaşım ve Hareketlilik Şube Müdürü Mehmet Hayırlıoğlu Konya’da yeni tramvay hatlarına yönelik çalışmalara başlandığını duyurdu. İşte detaylar..

Bisikletli ulaşımın gelişimi için üç farklı şehirden temsilciler İzmir Ticaret Odası'nda buluştu. İzmir, İstanbul ve Konya'daki çalışmaların detaylı bir şekilde incelendiği buluşmada konuşan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Jülide Tutan, doğru planlama, güçlü iş birlikleri ve ortak akıl ile bisikletin gündelik yaşamın doğal bir parçası haline gelmesinin mümkün olduğunu vurguladı

İzmir Ticaret Odası'nda düzenlenen "Bisiklet Ulaşımının Yaygınlaştırılması Toplantısı", İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Jülide Tutan, Bisikletli Ulaşımı Geliştirme Derneği Kurucu Başkanı Mustafa Karakuş ile İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi Hasan Gürkan Bıyıklı'nın açılış konuşmalarıyla başladı. Toplantıda, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Plancısı Yağız Dağhan Derinsu, Konya Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilir Ulaşım ve Hareketlilik Şube Müdürü Mehmet Hayırlıoğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Bisiklet Şefi Merve Uzun birer sunum gerçekleştirdi.

Tutan: "Yalnızca ulaşım politikası değil, çok boyutlu bir dönüşümün parçası"

Bisiklet ulaşımının geleceğini konuşmak amacıyla bir araya geldiklerini ifade eden İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Jülide Tutan, "Kent içi ulaşımda bisikletin daha etkin bir alternatif olarak konumlandırılmasının yalnızca bir ulaşım politikası değil; aynı zamanda yaşam kalitemizi doğrudan etkileyen çok boyutlu bir dönüşümün parçası olduğuna inanıyoruz. Kentimizin sahip olduğu iklim, coğrafi yapı ve yaşam kültürü, bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması için önemli bir fırsat sunuyor. Doğru planlama, güçlü iş birlikleri ve ortak akıl ile kentimizde bisikletin gündelik yaşamın doğal bir parçası haline gelmesinin mümkün olduğunu değerlendiriyoruz. Hep birlikte gerçekleştireceğimiz çalışmalar kapsamında; bisiklet yollarının geliştirilmesi, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi ve teşvik edici uygulamaların ele alınmasıyla birlikte, somut ve uygulanabilir çözüm önerilerinin ortaya konulacağına inanıyorum" dedi.

Karakuş: "AB projelerinden fon almayı hedefliyoruz"

Bisikletli Ulaşımı Geliştirme Derneği Kurucu Başkanı Mustafa Karakuş yaptığı açılış konuşmasında; Bisikletli Ulaşımı Geliştirme Derneği'nin 2022 yılında kurulduğunu, veri odaklı çalışmayı hedefleyen, Avrupa Birliği Projelerinden fon almayı hedefleyen, şehir içi ulaşımda farklı mobilite alternatiflerini değerlendiren bir dernek olduklarını belirtti.

Hayırlıoğlu: "Konya'da çalışmalar başladı"

Konya Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilir Ulaşım ve Hareketlilik Şube Müdürü Mehmet Hayırlıoğlu, Amsterdam, Kophenag şehirlerinde bisiklet kullanımının yıllar içerisinde geliştirdiğini, yapılan çalışmalarla otomobillerin ele geçirdiği şehirlerin tekrar insanlara kazandırıldığını, bisiklet ve toplu taşıma kullanma oranlarında artış yaşandığını ifade etti. Hayırlıoğlu, Konya'da yeni tramvay hatlarına yönelik çalışmalara başlandığını, büyümeye devam eden bir şehir olarak sürdürülebilir ulaşımın geliştirilmesi ve toplu ulaşımın da güçlendirilmesi için azami çaba sarf edildiğini belirtti.

Uzun: "Paylaşımlı bisiklet sistemi, istanbul trafiğini olumlu etkiledi"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Bisiklet Şefi Merve Uzun konuşmasında, İstanbul'un ülkemizin ve Avrupa'nın en kalabalık şehri olduğunu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin vizyon 2022 stratejisi altında çalışmalarını yürüttüğünü vurguladı. Araç kullanımının azaltılmasına, bisiklet ve yürüyüş yollarının arttırılmasına yönelik çalışmaların yürütüldüğünü belirtti. İstanbul'un paylaşımlı bisiklet sisteminin araç trafiğine olumlu yansımaları olduğunu ifade eden Uzun, bisiklet kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik belirli aralıklarla çeşitli etkinliklerin yapıldığını vurguladı.

Derinsu: "İzmir'de hedef 450 km bisiklet ulaşım ağı"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü'nden Yüksek Şehir Plancı Yağız Dağhan Derinsu, 2022 yılında başlanan Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik planında bisikletlilik ve hareketliliğin ön planda tutulduğunu vurgulayarak, İzmir'de toplam 105 km bisiklet yolunun bulunduğunu, 2027'ye kadar 220 km'ye çıkarılmasının hedeflendiğini ve 2040'da 450 km ulaşım ağının oluşturulmasının hedeflendiğini söyledi. Derinsu, bisikletlilerin feribot ve vapurları 5 kuruş ödeyerek kullanmasının bisiklet kullanımını artırdığını belirtti.

Kaynak: İHA