MÜSİAD Konya bayramlaşma programı yoğun katılımla gerçekleşti

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi tarafından geleneksel hale getirilen bayramlaşma programı, şube binasında yoğun katılımla gerçekleştirildi.

MÜSİAD Konya Şubesi tarafından düzenlenen geleneksel bayramlaşma programına, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve 8'inci Dönem Başkanı Mehmet Hilmi Kağnıcı, 7'inci Dönem Başkanı Ömer Faruk Okka, 2'inci Dönem Başkanı Hasan Angı, MÜSİAD ve Genç MÜSİAD Konya üyeleri katıldı.

Programda konuşan MÜSİAD Konya Şube Başkanı Osman Ulular, Bayramlar; kırgınlıkların geride bırakıldığı, muhabbetin çoğaldığı, kardeşliğin ve dayanışmanın yeniden güç kazandığı özel zamanlardır. Kurban Bayramı ise bizlere paylaşmayı, fedakârlığı, yardımlaşmayı ve gönül birliğini en güçlü şekilde hatırlatır. Bugün burada MÜSİAD ailemizle bir arada olmak, aynı heyecanı ve aynı muhabbeti paylaşmak bizler için büyük bir mutluluktur. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin.

MÜSİAD Konya olarak bizler, üyelerimizle güçlü bağlar kurmaya, şehrimizin üretimine, ticaretine, istihdamına ve sosyal hayatına katkı sunmaya gayret ediyoruz. Geçmişten aldığımız tecrübeyle, bugünün sorumluluğunu taşıyor; geleceğe daha güçlü bir Konya bırakmak için çalışıyoruz. Bayramın; başta mazlum coğrafyalar olmak üzere tüm dünyaya barış, huzur ve esenlik getirmesini niyaz ediyorum” dedi.

Bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendiren özel günler olduğunu belirten Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ise iş dünyasında da bu ruhun önemli olduğunu ifade etti. Öztürk, Konya'nın üretim ve ticaret gücünü artırmak için kurumlar arası iş birliğinin devam ettiğini vurgulayarak, bayramın tüm ülkeye ve İslam dünyasına huzur getirmesi temennisinde bulundu.

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer ise bayramların birlik ve beraberliğin en güçlü şekilde hissedildiği özel günler olduğunu belirterek, bu anlamlı günlerde mazlum coğrafyaların da unutulmaması gerektiğini ifade etti. Özer, özellikle Orta Doğu'da yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek, Gazze başta olmak üzere birçok bölgede insanların bayramı zor şartlar altında karşıladığını vurguladı.

