GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,956 TL
EURO
53,314 TL
STERLİN
61,848 TL
GRAM
6.608 TL
ÇEYREK
10.833 TL
YARIM
21.613 TL
CUMHURİYET
42.842 TL
GÜNCEL Haberleri

İpinden kurtulan boğanın etrafındakilere saldırısı kamerada

İpinden kurtulan boğanın etrafındakilere saldırısı kamerada
Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde kesileceği sırada ipinden kurtulan kurbanlık boğa etrafındakilere saldırdı, 5 kişi yaralandı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Çay ilçesinde bayramın 3'üncü günü sahibi, kurbanlık boğasını kesimhaneye getirdi. Boğa kesilmek için yere yatırılırken ipinden kurtulup, etrafındakilere saldırdı; 5 kişi yaralandı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Boğanın sahibi Samet Atmaca, "Dana huysuz olduğu için iğne ile sakinleştirdik. Kesimhanemizde hazırlığımızı yaptık. Yere yatıracağımız sırada hırçınlaşıp, iplerden kurtuldu. Etrafa saldırmaya başladı, önüne geleni boynuzladı. Ben ve oğlum yaralandık. Kırıklarımız var. 2 kasap ve 1 de çevredeki kişiye saldırarak yaraladı. Traktör yardımıyla yakaladık. Kesimi yaptık. Benim kolumda, oğlum Hüseyin'in göğsündü kırık var. 3 kişi de değişik yerlerinden yaralandı" dedi.

Kaynak: DHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER