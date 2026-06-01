Türkiye’den Mescid-i Aksa’daki provokatif eylemlere sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrailli aşırılık yanlılarının Mescid-i Aksa’ya baskınını, İsrail bayrağı açılmasını ve milli marşı okunmasını güçlü bir şekilde kınadı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrailli aşırılık yanlısı grupların, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya yönelik gerçekleştirdiği eylemlere sert tepki gösterildi.

Baskın sırasında İsrail bayrağı açılması ve milli marş okunması gibi girişimlerin kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, "İsrailli aşırılık yanlısı grupların İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını ve burada İsrail bayrağı açılması ile milli marşı okunması dahil olmak üzere gerçekleştirdiği provokatif eylemleri en güçlü biçimde kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu eylemlerin bölgedeki istikrarı tehlikeye attığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi;

Uluslararası topluma çağrı

Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünü aşındırmayı amaçlayan bu eylemler uluslararası hukukun açık ihlali olup, bölgede istikrarsızlığı daha da derinleştirme riskini taşımaktadır. İşgalci İsrail'in Müslüman ve Hristiyan kutsal mekanlarına yönelik olarak sürdürdüğü bu tehlikeli provokasyon ve ihlaller karşısında, uluslararası toplumun İsrail üzerindeki baskısını artırmasına yönelik çağrımızı yineliyoruz.

Kaynak: Haber Merkezi

