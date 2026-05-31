GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
46,040 TL
EURO
53,585 TL
STERLİN
62,016 TL
GRAM
6.761 TL
ÇEYREK
11.082 TL
YARIM
22.111 TL
CUMHURİYET
43.828 TL
GÜNCEL Haberleri

Mavi Marmara aktivisti Mustafa Tatlısu: Filistin için umut büyüyor

Mavi Marmara aktivisti Mustafa Tatlısu: Filistin için umut büyüyor

Gazze'ye insani yardım götürürken İsrail ordusunun saldırısına uğrayan ve 10 kişinin şehit olduğu Mavi Marmara Gemisi'nde bulunan Mustafa Tatlısu, saldırının 16. yıl dönümünde açıklamalarda bulundu.

"Dünya İsrail'in bitişine şahitlik edecek''

Dünya kamuoyunu İsrail zulmüne karşı daha duyarlı olmaya çağıran Tatlısu, "İsrail artık son dönemlerini yaşıyor. Dünya soykırımcı, lanetli kavim İsrail'in bitişine şahitlik edecek. Bu süre çok uzun değil" diyerek, zalim devletlerin tarihte birçok kez yok olduğunu hatırlattı.

"İslam Dünyasının en etkili sesi Cumhurbaşkanı Erdoğan''

Özellikle Netanyahu'nun politikalarının ülkeyi uçuruma sürüklediğini ifade eden Mustafa Tatlısu, "ABD ve Batı'nın da İsrail'i bu gidişattan kurtaramayacak. İslam Dünyasının en etkili sesi olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BM başta olmak üzere savaş suçlarına karşı güç birliği çağrısı ciddi karşılık bulmuştur” dedi.

"Kardeşlerimize kasteden alçak, terör devleti İsrail'in canı yanacak''

Gazze'de hastaneler, çocuklar ve kadınların hedef alındığı saldırıların İsrail'in çöküşünü hızlandırdığını belirten Tatlısu,"Canımızı yakan, kadınlarımıza, çocuklarımıza, kardeşlerimize kasteden alçak, terör devleti İsrail'in canı yanacak. Hem de çok yakın bir zamanda yanacak. Türkiye umut edilendir. Türkiye Yüzyılı'nı en çok Filistin bekliyor. Karabağ'da, Libya'da ve Suriye'de olduğu gibi Filistin'de de beklenen güneş doğacak” İfadelerini kullandı.

Mustafa Tatlısu, Türkiye'nin tarih boyunca mazlumların yanında yer aldığını ve onların sesi olduğunu belirterek, Türkiye Yüzyılı vizyonunun yalnızca Türk milleti için değil, adalet, barış ve özgürlük arayışındaki tüm toplumlar için de önemli bir umut kaynağı olduğunu ifade etti.

 

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER