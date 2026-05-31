Mavi Marmara aktivisti Mustafa Tatlısu: Filistin için umut büyüyor

Gazze'ye insani yardım götürürken İsrail ordusunun saldırısına uğrayan ve 10 kişinin şehit olduğu Mavi Marmara Gemisi'nde bulunan Mustafa Tatlısu, saldırının 16. yıl dönümünde açıklamalarda bulundu.

"Dünya İsrail'in bitişine şahitlik edecek''

Dünya kamuoyunu İsrail zulmüne karşı daha duyarlı olmaya çağıran Tatlısu, "İsrail artık son dönemlerini yaşıyor. Dünya soykırımcı, lanetli kavim İsrail'in bitişine şahitlik edecek. Bu süre çok uzun değil" diyerek, zalim devletlerin tarihte birçok kez yok olduğunu hatırlattı.

"İslam Dünyasının en etkili sesi Cumhurbaşkanı Erdoğan''

Özellikle Netanyahu'nun politikalarının ülkeyi uçuruma sürüklediğini ifade eden Mustafa Tatlısu, "ABD ve Batı'nın da İsrail'i bu gidişattan kurtaramayacak. İslam Dünyasının en etkili sesi olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BM başta olmak üzere savaş suçlarına karşı güç birliği çağrısı ciddi karşılık bulmuştur” dedi.

"Kardeşlerimize kasteden alçak, terör devleti İsrail'in canı yanacak''

Gazze'de hastaneler, çocuklar ve kadınların hedef alındığı saldırıların İsrail'in çöküşünü hızlandırdığını belirten Tatlısu,"Canımızı yakan, kadınlarımıza, çocuklarımıza, kardeşlerimize kasteden alçak, terör devleti İsrail'in canı yanacak. Hem de çok yakın bir zamanda yanacak. Türkiye umut edilendir. Türkiye Yüzyılı'nı en çok Filistin bekliyor. Karabağ'da, Libya'da ve Suriye'de olduğu gibi Filistin'de de beklenen güneş doğacak” İfadelerini kullandı.

Mustafa Tatlısu, Türkiye'nin tarih boyunca mazlumların yanında yer aldığını ve onların sesi olduğunu belirterek, Türkiye Yüzyılı vizyonunun yalnızca Türk milleti için değil, adalet, barış ve özgürlük arayışındaki tüm toplumlar için de önemli bir umut kaynağı olduğunu ifade etti.

