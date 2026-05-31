TV sahibi Fatih Batı hayatını kaybetti

Aksaray iş dünyasının tanınan isimlerinden ve Kanal 68 TV sahibi Fatih Batı, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Batı'nın vefat haberi, ailesi, yakınları ve sevenleri başta olmak üzere Aksaray genelinde büyük üzüntüye neden oldu.
KALP KRİZİ SONRASI YAŞAMINI YİTİRDİ
Edinilen bilgilere göre Fatih Batı, geçirdiği kalp krizinin ardından yaşamını yitirdi. Acı haberin duyulmasıyla birlikte iş dünyası, medya camiası ve çok sayıda vatandaş taziye mesajları yayımlayarak üzüntülerini dile getirdi.
AKSARAY BASININA ÖNEMLİ KATKILAR SUNDU
Uzun yıllardır medya sektöründe faaliyet gösteren Fatih Batı, Kanal 68 TV çatısı altında yürüttüğü çalışmalarla Aksaray'ın sesi oldu. Kentin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine yönelik yayınlarıyla tanınan Batı, çalışmaları ve katkılarıyla şehirde önemli izler bıraktı.
