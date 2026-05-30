Elektrik direğine çarpan araç hurdaya döndü: 2 ölü 2 yaralı
Isparta’nın Büyükhacılar köyünde hafif ticari aracın elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan bir kişi ise hastanede yaşamını yitirdi.
Büyükhacılar köyünde Hasan Karabulut'un kullandığı, plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Karabulut'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada ağır yaralanan İsmail Aktaş, Osman V. ile Mustafa K. hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan Aktaş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
