Serinlemek için gölete giren 2 çocuk boğuldu

- Güncelleme Tarihi:

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde taşkın koruma göletine giren 2 çocuk boğuldu.

Hürriyet Mahallesi'nde bulunan gölete aileleriyle gelen 13 yaşındaki Talal Al-Sinjar ve arkadaşı Abdullah Al-Sajer, serinlemek için suya atladı.

Cesedleri 4 metre derinlikte bulundu!

Çocukların daha sonra göletten çıkmadığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri yaklaşık 4 metre derinlikte çamura saplanmış haldeki 2 çocuğun cesedine ulaştı.

Cesetler, otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaynak: AA

