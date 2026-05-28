Serinlemek için dereye giren çocuk boğuldu

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte dereye giren 16 yaşındaki çocuk, akıntıya kapılarak hayatını kaybetti.
Olay, İslahiye ilçesine bağlı İdilli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki Eren Yıldırım, serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte İdilli Deresi'ne gitti. Yüzme bilmediği öğrenilen Eren Yıldırım, suya girdi. Kısa bir süre sonra akıntıda çırpınmaya başlayan Yıldırım'ı fark eden arkadaşları hemen yardıma koşarak uzun uğraşlar sonucu sudan baygın halde çıkardı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybetti
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eren Yıldırım, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yıldırım'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”